Ulmer Basketballer starten gegen Würzburg in die heiße Phase

Am Freitagabend trifft ratiopharm ulm auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Playoff-Plätze. Tip-Off gegen die Würzburg Baskets ist um 20:30 Uhr, MagentaSport berichtet ab 20:15 Uhr.



Nach Pokal Top Four und dem letzten WM-Qualifikationsfenster biegt die BBL-Saison nun auf die entscheidende Schlussetappe ein. Zur Uuulmer Freude haben sich alle zur Nationalmannschaft abgestellten Spieler für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifiziert, doch den Spielern bleibt wenig Zeit zur Erholung. Bereits am Freitag ist die Mannschaft von Anton Gavel in Würzburg gefordert: „Gerade nach einer langen Pause mit einem Erfolgserlebnis zu starten ist natürlich enorm wichtig“, erklärt der Ulmer Head Coach überzeugt. Insgesamt fünf Spieler fehlten in den knapp zwei Wochen Vorbereitung. Dennoch war für die verbliebenen Spieler Zeit, um neben einer kleinen Verschnaufpause noch effektiver zu arbeiten: „In so einer Pause kann an Kleinigkeiten gearbeitet werden, für die während des Spielbetriebs mit Doppelbelastung keine Zeit wäre. Losgelöst von einer normalen Spielwoche konnten wir durch intensiveres Training an die Leistungsgrenzen gehen“, resümiert Kapitän Tommy Klepeisz die letzten Tage.

Drei-Punkte Contest – Duell der treffsicheren Shooting Guards

Über die Liga hinaus ist die hohe Ulmer Wurffrequenz von außen bekannt – mit 10,9 Dreierversuchen die zweitmeisten der Liga. Teamkapitän Tommy Klepeisz ist aktuell der effektivste Schütze in Reihen der Ulmer, trifft bei 5,6 Versuchen mit hoher Quote (39,2%), so auch im letzten Heimspiel. Gegen Heidelberg versenkte er fünf seiner zehn Würfe von außen, avancierte mit 17 Punkte zum Topscorer. Ihm gegenüber steht ein frisches Gesicht in der Liga. Anfang Februar verpflichteten die Würzburger Dayon Griffin vom ungarischen Klub Szolnoki Olaja, reagierten damit auf die länger gewordene Verletztenliste. Ohne Anlaufzeit lieferte der 1,93m-Mann mit der Rückennummer zwei. In seinen vier absolvierten Spielen erzielt der verhältnismäßig große Guard 10,5 Punkte, trifft bei 3,3 Dreierversuchen mit einer überdurchschnittlichen Quote von 69,2 Prozent. Auch am Freitagabend könnte für beide Teams das heiße Händchen ihrer Shooter entscheidend sein.

Kampf um Play-Off Platz acht

Tabellarisch tummelt sich speziell um den letzten Play-Off Platz ein enges Feld mit gleich vier Teams. Neben Würzburg stehen den Uuulmern mit Bamberg und Rostock Mannschaften mit gleicher Siegesbilanz (10) gegenüber. Für die Uuulmer gilt es den kleinen Vorteil von einem Spiel weniger zu nutzen, um bei einem Sieg mit den Gastgebern gleichzuziehen. Doch die zuletzt gegen Heidelberg siegreichen und sehr heimstarken Würzburger (90:71) werden sich am Freitag sicherlich heftig wehren. Das Erfolgstrio Whittaker, Hunt und Bryce ist das aktuell erfolgreichste der Liga. Zusammen machen die US-Amerikaner im Schnitt über 50 Punkte pro Spiel, treffen gute Entscheidungen sowohl innerhalb (54,6%) als auch außerhalb der Zone (38,5%). Durch gerade diese Effektivität haben die Baskets hinter Berlin und Bonn die beste Quote aus dem Feld (49,3%), sind außerdem besonders als Balldiebe bekannt. Schnelle Hände bringen 9,1 Steals ein – nahezu einsame Ligaspitze, aber gefolgt von den Ulmern auf Platz drei (8,2).

Head Coach Anton Gavel: „Würzburg ist gerade auch durch die Atmosphäre in der Halle schwer zu bespielen. Im Hinspiel lagen wir bereits im zweiten Viertel mit 20 Punkten hinten – da ist es gegen jede Mannschaft in der BBL schwer zu bestehen. Wir müssen diesmal besser auf den Ball aufpassen – Ballverluste werden direkt bestraft. Mehr als sonst kommt es auf die Eins-gegen-Eins Defense an. Unsere größte Aufgabe wird es sein, dass extrem gefährliche Guard-Trio zu stoppen und den Ball schneller zu bewegen.“