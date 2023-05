Ulmer Basketballer stürmen mit deutlichem Sieg über Rostock in die Playoffs

ratiopharm ulm setzt sich nach einer starken Schlussoffensive mit 116:86 gegen die Rostock Seawolves durch und macht damit die Play-Off-Teilnahme perfekt. ORANGE Play-Offs 2023!



Zum zwölften Mal in der Vereinsgeschichte qualifiziert sich ratiopharm ulm für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. „Heute war ein Tag, an dem alles gefallen ist, aber harte Arbeit zahlt sich am Ende aus. Es war kein einfaches Jahr, vor allem der Saisonstart, aber wir haben uns Stück für Stück in die Play-offs gekämpft. Wir haben die wichtigen Spiele jetzt zum Schluss gewonnen und uns den Platz verdient“, kommentiert der erneut stark aufspielende Karim Jallow (33 Punkte). Eine starke Mannschaftsleistung an beiden Enden des Feldes mit 50 Rebounds und 22 Assists machte am Ende den Untersch

Hohes Tempo und viele Abschlüsse prägten die Anfangssequenzen und obwohl es viel hin und her ging, war bei der Ausbeute noch ordentlich Luft nach oben. Im erwarteten Duell der besten Defensivspieler der Liga zeigten die Center Bruno Caboclo und Selom Mawugbe unter den Körben einiges an Power und sollten für ihre Teams im weiteren Spielverlauf noch eine wichtige Rolle spielen. Auf ein Vier-Punkt-Spiel von Kapitän Klepeisz ließen die Ulmer in Person von Yago Dos Santos und Karim Jallow zwei weitere Dreier folgen und setzten sich erstmals ab (18:11, 5.). Als Rostock in der Zwischenzeit mit aggressivem Forechecking zum Erfolg kam und bis zum Ende des ersten Viertels sogar ausglich (29:29), war es ein ums andere Mal Karim Jallow, der für die notwendige Durchschlagskraft zum Korb sorgte (3/4 2P). Auch nach kurzer Verschnaufpause kühlten die Offensivmotoren kaum ab, worunter allen voran die Defensiven leiden mussten. Fast jeder Angriff konnte so in etwas Zählbares umgewandelt werden und entsprechend ging die vor allem offensiv geführte Partie knapp in die Pause (51:46).

Zurück aus der Pause griff die Defensive der Ulmer und brachte die Offensivbemühungen der Gäste endgültig ins Stocken. Prompt zur Stelle wurden die Gäste durch Go-to-Guy Karim Jallow und dessen Punkten 23 und 24 in die Auszeit geschickt (61:52). Noch lange nicht satt, erzwangen die Hausherren nun einige Turnover und bestraften diese mit der notwendigen Konsequenz. Der einbeinige Buzzer-Beater vom Topscorer riss zum Schlusspunkt eines starken dritten Viertels noch einmal alle Zuschauer der ratiopharm arena aus den Sitzen (81:64). Nicht mehr zu bremsen, gab es eine Highlight-Aktion nach der anderen zu bestaunen. Egal ob krachende Dunks, wilde Dreier oder tempogeladene Drives – die Ulmer zeigten die ganze Vielseitigkeit des eigenen Repertoires. Vor der tobenden Kulisse schien nun jeder Wurf ein Treffer zu sein. Mit dem 116:86-Erfolg lösen die Uuulmer im letzten Heimspiel nicht nur das Play-Off Ticket, sondern sichern sich auch mindestens Platz sieben in der Tabelle.