Ulmer Basketballer verlieren nach doppelter Overtime in Bamberg

ratiopharm ulm verliert in der easyCredit BBL nach doppelter Overtime auswärts gegen Brose Bamberg mit 114:115.

Ein umkämpftes und intensives Spiel in der Brose Arena wurde am Ende in der doppelten Overtime entschieden. Die Ulmer hielten immer wieder dagegen, eroberten sich mehrmals die Führung und fielen individuell vor allem durch Jaron Blossomgame auf (37 Punkte, 9 Rebounds) und Sindarius Thornwell (27 Punkte, 7 Rebounds) auf. Für Per Günther war es ein besonderes Duell: Im September 2008 absolvierte der Kapitän in Bamberg sein BBL-Debüt. Passend zu diesem Highlight zog er mit seinen acht Punkten am Sonntagabend in der seit 1998 geführten digitalen Datenbank an Anton Gavel vorbei (4.466 Punkte) und belegt jetzt Platz 9.