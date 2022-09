Vor 800 Zuschauern unterliegt ratiopharm ulm in einem intensiven Spiel den HAKRO Merlins Crailsheim mit 88:104.

Eine Anfangsphase, in der es offensiv Schlag auf Schlag und deshalb sehr ausgeglichen zuging. Auf Ulmer Seite setzte Karim Jallow mit zehn der ersten 18 Punkten seine Akzente und zwang die Gäste nach einem selbst vollendeten Fast-Break über das ganze Feld in ihre erste Auszeit (18:13, 5.). Auch im zweiten Viertel rollten die Offensivmaschinerien beider Teams mit dem zunächst besseren Ergebnis für die Crailsheimer. Durch vergebene Gelegenheiten der Ulmer unter dem Korb konnten sich die Gäste ein Zwölf-Punktepolster erarbeiten (25:37, 14.). Headcoach Anton Gavel fand in seiner darauffolgenden Auszeit die richtigen Worte. Deutlich aggressiver in der Defense und effizienter im Abschluss kämpfte sich das Team wieder zurück. Tommy Klepeisz brachte über einen tiefen Dreier mit Ablauf der Shotclock sein Team auf drei Zähler heran (35:38,16.). Vor allem der starken Dreierausbeute war es zu verdanken, dass die Ulmer auf Distanz gehalten werden konnten. Eine sehr punktereiche erste Hälfte ging mit 49:53 in die Halbzeit.



Nach dem Seitenwechsel arbeiteten die Herren in orange sehr stark in der Defense, Matt Mobley eröffnete mit einem Wurf von außen. Mit einer Einzelaktion nach Ballgewinn vollendete Josh Hawley zum Führungswechsel (54:53, 23.). Hochbepunktete Würfe der Gäste konterte das Team von Anton Gavel direkt mit klugen Anspielen zum Korb. Gegen Ende des Viertels kehrte Hektik ins Spiel der Ulmer ein, welche Crailsheim mit einem 9:0-Lauf für sich nutzen konnte. Beim Spielstand von 66:73 ging es schließlich ins letzte Viertel. In der Folge baute der letztjährige Pokalfinalist seinen Vorsprung immer weiter aus und stellte mit einer konsequenten Chancenverwertung die Weichen auf Sieg.- Endstand 88:104

Spotlight-Player

Auf Ulmer Seite zeigten sich Karim Jallow (17 Pkt, 8 Reb), Tommy Klepeisz (13 Pkt, 3 Steals) und David Fuchs (13 Pkt, 3 Reb) in guter Verfassung. Go-to guy bei den Crailsheimern vor allem Neuzugang Otis Livingston II (25 Pkt, 8 Assists) und Schlüsselspieler Jaren Lewis (24 Pkt, 9 Reb).

Bereits am Mittwoch, 21.09. erwartet das Team von ratiopharm ulm die MHP RIESEN Ludwigsburg zum vorletzten Test.