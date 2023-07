Ulmer Basketballer verpflichten Forward Figueroa aus der Organisation der Los Angeles Lakers

Der dominikanische Forward L.J. Figueroa wechselt zum Team des amtierenden deutschen Meisters. Für den knapp 2 Meter großen Überathleten mit Allrounder-Qualitäten ist Ulm die erste Station außerhalb Amerikas.

Ein eindrucksvolles Ausrufezeichen hatte LJ zuletzt in der NBA-Summer League gesetzt. Beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies sorgte sein spektakulärer Putback-Dunk in kürzester Zeit für 200.000 Views allein bei Youtube. Jetzt will der 25-jährige Figueroa seine Gegenspieler in der easyCredit BBL aufs Poster bringen. Ulms Headcoach Anton Gavel freut sich – gerade auch für die Fans – auf seinen neuen Spieler: „LJ war ein echter Wunschkandidat für unsere Planungen. Ein ausgesprochen athletischer Spieler, den wir auf verschiedenen Positionen einsetzen können, der im Schwerpunkt aber auf der 4 spielen soll. Von einem Spielertypen wie ihm, erhoffen wir uns genauso offensive Power wie auch unglaublich viel Energie auf beiden Seiten des Courts, gerade auch in der Defensive. Wir freuen uns sehr, dass LJ sich dazu entschieden hat, seine Europa-Karriere bei uns am OrangeCampus zu starten und sind überzeugt davon, dass die Fans große Freude an seinem Spiel haben werden.“

Kleine Rolle – großes Glück

Trotz seines spektakulären Moments in der Summer League spielte L.J. Figueroa in Las Vegas eine, vergleichsweise kleine Rolle. Der 1,98 m große Athlet wurde dort lediglich in einem Spiel der Los Angeles Lakers eingesetzt, wobei ihm allerdings in 14 Minuten 15 Punkte, 5 Rebounds und 2 Assists gelangen. Seine kurze Einsatzzeit könnte sich als glücklicher Umstand für ratiopharm ulm erwiesen haben, so konnte LJ seine Qualitäten nicht nachhaltiger vor den Team-Scouts aus aller Welt präsentieren. Beim Farmteam der Lakers hatte er auch die Saison 22/23 verbracht. 14,1 Punkte und 5,7 Rebounds bei guten Wurfquoten (55,1% Zweier, 39,5% Dreier) waren dort seine Ausbeute. Vor der Saison stand LJ sogar ganz kurz vor seinem ersten NBA-Engagement, doch die Golden State Warriors strichen ihn kurzfristig aus ihrem Kader und es folgte damit sein erstes G-League Jahr bei den Santa Cruz Warriors (13,9 Punkte, 7,9 Rebounds, 2,4 Assists).

All American am College – Landesmeister – Nationalspieler

Seine Collegekarriere begann Figueroa an einem Junior College, wo er ins All-America Team gewählt wurde. Es folgten zwei Jahre an der renommierten St. John Universität, die er einmal ins Finale seiner Konferenz führen konnte. Auch an der Universität von Oregon lieferte LJ Figueroa sehr gute Statistiken ab (12,3 Punkte, 6,3 Rebounds). Die Belohnung war die Teilnahme an der Runde der letzten 16 im NCAA Tournament. Nach dem College verbrachte er ein erfolgreiches erstes Profijahr in seinem Heimatland. Sein Team, die Leones de Santo Domingo, gewann die Meisterschaft und LJ beendete die Saison als viertbester Scorer der Liga (17,0 Punkte). Von dort aus ging es direkt ins Trainingslager der Warriors.

Auch für die Nationalmannschaften der Dominikanischen Republik lief er bereits auf. Der inzwischen 25-Jährige nahm 2016 an den U18-Amerikaspielen in Chile und den U-19 Meisterschaften teil. 2019 lief er das erste Mal für die Herren-Nationalmannschaft bei den Panamerikanischen Spielen auf. Ob er auch bei den Weltmeisterschaften Ende August auf den Philippinen im Kader stehen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. So wird der Überathlet spätestens Mitte September am OrangeCampus eintreffen.