Das 18-jährige spanische Top-Talent Juan Nuñez Garcia wechselt von Real Madrid zu ratiopharm ulm. Der 1,92 m große Point Guard hat einen Dreijahresvertrag bei den Ulmern unterschrieben.

Jung, jünger, ratiopharm ulm. Mit dem 18-jährigen Juan Nuñez und dem 23-jährigen Brasilianer Yago Mateus Dos Santos starten wir mit dem jüngsten Point Guard-Duo der Liga in die Saison. Trotz seiner Jugend bringt Nuñez bereits eine Menge Erfahrung auf höchstem Niveau mit an die Donau.





Juan Nuñez stößt als frischgebackener MVP der U-20 Europameisterschaft und Goldmedaillengewinner mit der spanischen Nationalmannschaft zum Team von Anton Gavel. Damit dominierte er einen Wettbewerb, an dem er vom Alter her noch zwei weitere Male teilnehmen könnte. Seine Statistiken belegen allerdings bereits jetzt seine Allrounder-Fähigkeiten: 11,6 Punkte, 4,9 Assists, 1,6 Steals und 3,9 Rebounds in 21 Minuten pro Spiel. Noch weit beeindruckender war die Art und Weise, wie er die spanische Mannschaft zum Titel führte.