Ulmer Basketballer vor besonderem Schwabenderby – Per Günthers wird unter die Hallendecke gehängt

Zum 26. Schwabenderby gegen die Tigers Tübingen wird mit Per Günthers Retirement erstmals in der Ulmer Klubgeschichte eine Trikotnummer nicht mehr vergeben. Historischer Tip-Off in der ausverkauften ratiopharm arena ist um 18.30 Uhr.

„Ich freue mich riesig auf diesen Moment. Natürlich war es im Vorfeld viel organisieren und planen, aber ab morgen früh heißt es genießen. Es wird für uns alle, für mich und meine Familie ein unvergesslicher Moment werden“, erklärt Klublegende Per Günther vor seinem historischen Trikot Retirement. Bevor es morgen also zur Neuauflage des Traditionsderbys kommt, wird die „ewige Nummer 6“ als erstes Trikot der Vereinsgeschichte die Hallendecke zieren. „Dieses Spiel ist für den Club, die Fans – und war auch für mich immer etwas ganz Besonderes. Ich verbinde damit viele unvergessliche Augenblicke. Es ist großartig, dass es die Tübinger pünktlich zurück in die erste Liga geschafft haben. Natürlich bedeutet es mir viel, dass mir als erstem Spieler der Ulmer Basketballgeschichte diese Ehre zu Teil wird“, gibt Günther zu verstehen.

Per Günther Charity-Shirt – einzigartige Erinnerung in limitierter Sonderauflage

Als Erinnerung an diesen historischen Abend bieten wir euch das „Retirement“-T-Shirt in limitierter Auflage an. Mit dem Reinerlös des Verkaufs unterstützt Per die Hilfsorganisation „Basketball Aid“ und die Inklusionsprojekte von Basketball Ulm. Die limitierte Auflage des Sonderdrucks ist zunächst ausschließlich beim Heimspiel am 27.1. im Fanshop in der ratiopharm arena zum Preis von 29,90€ erhältlich, verbunden mit der einzigartigen Möglichkeit, sich das Shirt persönlich signieren zu lassen. Per steht direkt im Anschluss ans Spiel im Rahmen des Radios 7-Fantalks im Foyer der ratiopharm arena für Autogramme und Fotos zur Verfügung: „Wir machen erst Feierabend, wenn die letzte Unterschrift gemacht und das letzte Foto geschossen ist.“

Trotz eines historischen Abends hat Tübingen mit Blick auf die Mission Klassenerhalt nur eines im Sinn: Die Tigers wollen die Party „crashen“ und den Spielverderber geben. Nach fünf Niederlagen in Serie möchte das Team von Trainer Danny Jansson dringend zurück auf die Siegerstraße. Auch wenn die erwünschten Ergebnisse derzeit auf der Strecke bleiben, lieferten die Tigers bisher wahre Offensivschlachten – Smit Highscoring vom aller Feinsten. Das Härchen in der Suppe ist allerdings aus Sicht des Aufsteigers die Defensive. In den vergangenen vier Partien knackte der Gegner jeweils die 100-Punktemarke. Zuletzt waren es 114 gegen den MBC und 116 gegen Göttingen. Die Hauptrolle in der Offensive ist mit Spielmacher Jhivvan Jackson besetzt. 19,7 Punkte im Schnitt machen den Topscorer zu einem heißesten Spieler der Liga.