Ulmer Basketballer werden für intensiven Kampf gegen Tabellenführer Bonn nicht belohnt

ratiopharm ulm verliert am Freitagabend in der easyCredit BBL mit 74:85 gegen die Telekom Baskets Bonn.

5042 Zuschauer erlebten vor allem ein hitziges und emotionales Spiel in der ratiopharm arena. Die Bonner hielten über weite Strecken des Spiels eine knappe Führung, der Spitzenreiter der easyCredit BBL erzielte viele Punkte durch Dreierwürfe. Getragen wurde das Team von Jaka Lakovic wurde von den Dauerbrennern Jaron Blossomgame (20 Punkte, 6 Rebounds) und Sindarius Thornwell (17 Punkte, 10 Rebounds). Unglücklich verlief der Abend für Karim Jallow, der sich in der ersten Halbzeit an der Schulter verletzte. Bereits am Sonntag geht es ins Derby gegen die HAKRO Merlins Crailsheim.