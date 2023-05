Ulmer Basketballer wollen nach Überraschungssieg in Berlin zuhause nachlegen

ratiopharm ulm geht nach dem Auftaktsieg in Spiel zwei der Play-Off-Viertelfinalserie gegen Alba Berlin. Vor ausverkauftem Haus in der ratiopharm arena möchte das Team von Trainer Anton Gavel nachlegen.

„Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass der Matchplan aufgegangen ist. Über die kompletten 40 Minuten haben wir unsere Situationen kreiert und dabei nie den Fokus verloren. Von Anfang bis Ende ein starker Auftritt, an den wir nun anknüpfen müssen“, fasst Brandon Paul den historischen Erfolg in Berlin kurz zusammen. Doch genauso fokussiert, wie die Mannschaft Spiel eins in Berlin bestritten hatte, betraten die Spieler am Montagmittag den OrangeCampus zum Regenerationstraining. Zwar hier und da ein leichtes Grinsen zur Begrüßung, doch wussten alle diesen sensationellen Erfolg einzuordnen: „Wir haben noch nichts gewonnen und müssen genauso fokussiert auch in Spiel zwei gehen“, gibt Co-Kapitän Robin Christen zu verstehen. Vorfreude aber auch Respekt vor der anstehenden Aufgabe lassen es Brandon Paul auf den Punkt bringen: „Morgen steht einer der schwersten Aufgaben in dieser Saison an. Wir brauchen denselben Fokus und zusätzlich die volle Unterstützung von den Rängen.“

Blick auf die Statistik: In Spiel eins waren die Ulmer nicht nur das abschlussstärkere Team (68%/44% und 36%/28%), sondern brachten auch eine konzentriere Defensivleistung aufs Parkett. Mit cleverem Händchen und aggressivem Forechecking machten die zweitbesten Balldiebe der Liga ihrem Ruf alle Ehre (14 St), erzwangen so sieben Ballverluste mehr als der Gegner. Während die Berliner Starting Five auf 27 Punkte kam, holte die erste Garde, die Head Coach Anton Gavel aufs Parkett schickte mit 52 Zählern fast doppelt so viele. Übrigens ist der letzte Heimerfolg der Ulmer beim Serienmeister bereits ein bisschen her – am 18. März 2017 war es ein 82:76.

Head Coach Anton Gavel: „Es ist ein erster, aber auch wichtiger Schritt. Dennoch sprechen wir immer noch von einer Serie gegen den amtierenden deutschen Meister. Nach so einem ersten Spiel wird sicherlich eine Antwort kommen, weshalb wir auf den Gegenschlag von Alba vorbereitet sein müssen. Gerade vor ausverkauftem Haus gilt es bestmöglich Parole zu bieten und alles zu versuchen, um auch Spiel zwei zu gewinnen.“