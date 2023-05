Ulmer Basketballer zur Playoff-Generalprobe bei Spitzenreiter Bonn

Härtetest für ratiopharm ulm beim souveränen Tabellenführer Telekom Baskets Bonn. MagentaSport überträgt das Auswärtsspiel der Ulmer am letzten Spieltag der Hauptrunde, Sonntag ab 14:45 Uhr.

Die Ulmer sicherten sich am Freitagabend in einem begeisternden Heimspiel gegen Rostock (116:86) das Playoff Ticket und spielen nun sicher nach dem letzten Saisonspiel in der Finalrunde um die deutsche Meisterschaft. Im besten Falle könnte das Team von Anton Gavel mit einem Sieg in Bonn sogar noch auf den fünften Platz klettern. Gleichzeitig müssten allerdings Göttingen und Ludwigsburg ihre Spiele verlieren. Allerdings bekommen es die Ulmer mit der besten Mannschaft der regulären Saison zu tun. Die Bonner mussten bisher nur zwei Niederlagen einstecken, zeigen sich mit 18 Siegen in Folge aktuell in überragender Verfassung: „Aus meiner Zeit bei Bamberg kenne ich diese Machtdemonstration, weiß somit auf welcher Wellenlänge sich die Bonner derzeit befinden. Sie spielen einen hervorragenden Basketball, haben sich über die gesamte Saison ein Selbstverständnis zu Gewinnen aufgebaut und im Umfeld eine ähnlich große Euphorie wie damals in der Ulmer Sensationssaison 2017 ausgelöst.“, erklärte Gavel. Die Ulmer zeigten bereits im Hinspiel (92:101), dass sie mit der eigenen Offensivpower dagegenhalten können, dabei avancierte Karim Jallow mit 28 Punkten zum Topscorer. Der 26-Jährige fährt nach seiner Back-to-back Perfomance (36 Pkt & 33 Pkt) mit breiter Brust nach Bonn, will dort erneut für Unruhe sorgen und sich weiter in Playoff-Form spielen.



Dominante Saison mit der Meisterschaft krönen

Die Bonner sind nicht nur Tabellenführer und die Mannschaft der Stunde, sondern sind in dieser Saison auch ein ernstzunehmender Titelkandidat. Mit Topscorer TJ Shorts II und Trainer Tuomas IIsalo hat der Spitzenreiter gleich zwei, die einen Award in der diesjährigen Spielzeit abräumten. Shorts II wurde mit 17,9 Punkten, 7,6 Assists zum MVP gewählt und ist einer der wichtigsten Faktoren für die beste Offensive der Liga (89,6 Pkt – 108,6 EF). Dazu gewann der finnische Head Coach der Bonner den Preis „Trainer des Jahres“ mit einer Bilanz von 31 Siegen bei nur zwei Niederlagen. Auch in der Basketball Champions League läuft es für Bonn gut. Die Baskets spazierten ungeschlagen durch die Gruppenphase und stehen nun nach zwei Siegen über Strasbourg im Top-Four Halbfinale. Neben der starken Offensive zeigt sich Bonn sowohl am offensiven als auch am defensiven Brett präsent, holt die meisten Rebounds (38,7 TR), generiert somit immer wieder zweite Wurfchancen (13,5 OR). Zudem liefert das Team auch defensiv Ligabestwerte ab. Bonn lässt mit 72,6 Punkten die wenigsten zu und bestätigt mit einer eindrucksvollen Punktedifferenz die diesjährige Dominanz (+563).