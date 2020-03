Ulrichsverein freut sich über geplante Baumpatenschaften im Ulrichsviertel

Auf Nachfrage des Ulrichsvereins beim Stadtteilgespräch für die Innenstadtbewohner hat das Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Augsburg nun bestätigt, dass das Umweltreferat im Moment Baumpatenschaften für die Grünflächen in der Bäcker- und Spitalgasse vorbereitet. Die Umsetzung soll nach der Kommunalwahl Mitte März erfolgen.

Mit diesem Schritt wird das Engagement der Anwohner genutzt, um in diesen Bereichen öffentliche Grünflächen langfristig zu verschönern, freut sich der Ulrichsverein.

Die Umbauarbeiten in der Spitalgasse sind im letzten Jahr sehr zügig voran geschritten und Anwohner und Besucher freuen sich sehr über den neuen Straßenbelag und den verkehrsberuhigten Bereich. In der Bäckergasse wurden die Arbeiten bereits abgeschlossen, was die Lebensqualität in dem Bereich sehr angehoben hat.

Für die neu eingelassenen Grünflächen soll nun das Konzept der Patenschaften umgesetzt werden. Dabei sind Anwohner oder anliegende Unternehmer für einzelne Grünflächen verantwortlich und kümmern sich darum, dass diese Flächen neben den von der Stadt gepflanzten Bäumen das Erscheinungsbild der Straßen weiter aufwerten. Gleichzeitig wird damit auch das Engagement der Anwohner genutzt und nicht wie in anderen Fällen und anderen Städten mit Verweis auf Paragrafen im Keim erstickt. Darüber freut sich der Ulrichsverein besonders.

Wie man sich für Patenschaften für Flächen bewerben kann, ist noch unklar. Die Koordination wird aber wohl vom Umweltreferat aus gehen. Das ist der Antwort des Büros des Oberbürgermeisters zu entnehmen, die als Folge der Stadtteilgespräche Mitte Februar zusammengestellt wurde.