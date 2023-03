Umfangreiche Streiks auch in Augsburg

Aufgrund ganztägiger Warnstreiks im öffentlichen Dienst, kommt es bei der Stadt Augsburg bereits am heutigen Montag sowie am Dienstag, 7. und Mittwoch, 8. März zu teils erheblichen Einschränkungen bei Ämtern und Dienststellen.

Bürgerbüros

Aufgrund des Warnstreiks findet am heutigen Montag und am Dienstag, 7. März im Bürgeramt, in den Bürgerbüros (mit Ausnahme des Bürgerbüros Kriegshaber) und der Ausländerbehörde kein Parteiverkehr statt. Im Bürgerbüro Kriegshaber werden vergebene Termine abgearbeitet.

Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS)

Der AWS wird am Dienstag, 7. März, bestreikt. Mit Ausnahme der Wertstofftonne werden keine Tonnen geleert. (Zur Nachleerung s. gesonderte Pressemitteilung in der Anlage).

Kindertagesstätten

Bestreikt werden auch die städtischen Kindertagesstätten. Leider hat die Stadt Augsburg mit ihrer Trägerin Kita Stadt Augsburg keine Informationen darüber, welche Mitarbeitenden sich am Dienstag, 7. und Mittwoch, 8. März, am Streik beteiligen. Allen betroffenen Familien wird daher geraten, bereits jetzt eine alternative Betreuung zu organisieren. Die Stadt Augsburg bittet die Familien, sich bei der jeweiligen Kita-Leitung zu erkundigen, ob voraussichtlich ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann. Die Kitas werden die Eltern wie immer über die Eltern-App informieren.

Bäder und Sportanlagen

Mit Ausnahme des Hallenbades Haunstetten und des Plärrerbades sind heute, Montag, die Bäder geschlossen. Am Dienstag, 7. März, bleiben alle Bäder zu. Davon ist jeweils auch der Schulbetrieb betroffen.

Sowohl die Sportanlage Süd als auch der Max-Gutmann-Laufpfad werden heute ab 16 Uhr bestreikt. Letzterer bleibt auch am Dienstag, 7. März, den ganzen Tag geschlossen.

Kunstsammlungen und Museen

Im Schaezlerpalais, Grafisches Kabinett und Neue Galerie im Höhmannhaus findet am Dienstag, 7. März, kein Museumsbetrieb statt. In den anderen Häusern wie Maximilianmuseum, Römerlager und H2 ist von einem stark eingeschränkten Betrieb oder auch einer kompletten Schließung auszugehen.

Wichtiger Hinweis: Die Kunstsprechstunde im Schaezlerpalais (Dienstag, 7. März, 16 bis 18 Uhr) sowie der Vortrag zum Wassertag „Aqua per Augustam – Die Wasserversorgung des römischen Augsburgum“ (Dienstag, 7. März, Speisesaal des Schaezlerpalais, 17:30 Uhr) finden in jedem Fall statt.

Bauverwaltung

Vereinzelt muss auch im Bereich des Baureferats mit Streiks gerechnet werden. Der reguläre Dienstbetrieb kann jedoch aufrechterhalten werden. Demgegenüber wird in der Abteilung öffentliche Beleuchtung und Verkehrstechnik im Mobilitäts- und Tiefbauamt (MTBA) am Dienstag, 7. März, ganztägig gestreikt.

Insgesamt muss für die angekündigten Streiktage bei der Stadt Augsburg mit teils massiven Einschränkungen in der öffentlichen Verwaltung wie auch mit der Schließung von Ämtern und Dienststellen gerechnet werden.

Die nächste Verhandlungsrunde findet Ende März statt.