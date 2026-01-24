type here...
Politik & Wirtschaft
Umfrage: 61 Prozent sehen in Trump eine Bedrohung

Die Mehrheit der Bürger in Deutschland fürchtet sich vor US-Präsident Donald Trump und seiner Politik. Das ergab eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für “Bild am Sonntag”.

Demnach sehen 61 Prozent in Trump als eine Bedrohung. Nur noch 24 Prozent betrachten den US-Präsidenten als Verbündeten.

Die kritische Sicht auf Trump spiegelt sich auch in dem mehrheitlichen Wunsch nach einem härteren Kurs der Bundesregierung gegenüber Trump wider.

Für mehr Härte der Bundesregierung im Umgang mit Trump sprechen sich 52 Prozent der Befragten aus. Mehr Kooperation halten hingegen 31 Prozent der Bürger für den richtigen Weg.

Insa hatte 1.004 Befragte im Erhebungszeitraum 22. bis 23. Januar 2026 befragt.

