Umfrage: Deutsche gespalten bei möglicher Scholz-Reise nach Kiew

Die Bundesbürger sind geteilter Meinung, ob Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus Solidarität in die Ukraine reisen soll. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des „Handelsblatts“ (Freitagsausgabe) sprachen sich 43 Prozent der Befragten für eine Scholz-Reise nach Kiew aus. 40 Prozent antworteten, Scholz solle nicht reisen.

Olaf Scholz, über dts Nachrichtenagentur

17 Prozent antworteten mit „Weiß nicht“. Ursprünglich wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Anfang der Woche nach Kiew reisen. Die ukrainische Regierung lehnte eine solche Reise allerdings ab und lud stattdessen Scholz ein.

Der Kanzler sagte am Mittwoch, er habe keine Reisepläne. Für die Erhebung wurden am Donnerstag 583 Personen via Online-Panel befragt.