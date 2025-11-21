Newsletter
Freitag, November 21, 2025
2.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Umfrage: Frauen mit kleinen Kindern fühlen sich ökonomisch abhängig

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass Mütter sich weniger oft wirtschaftlich eigenständig fühlen als Väter. Die empfundene wirtschaftliche Eigenständigkeit ist zwischen 30 und 39 Jahren besonders gering, berichtet die “Süddeutsche Zeitung” (Freitagausgabe). 34 Prozent der Frauen und 43 Prozent der Männer fühlen sich demnach wirtschaftlich eigenständig.

Umfrage: Frauen Mit Kleinen Kindern Fühlen Sich Ökonomisch Abhängig
Mutter mit Kinderwagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Besonders eklatant wirkt sich die Familiengründung auf das Empfinden wirtschaftlicher Eigenständigkeit bei Frauen aus. Männer schätzten ihre Eigenständigkeit “nahezu unabhängig vom Vorhandensein von Kindern” ein, bei Frauen sinkt sie deutlich. Nur 28 Prozent der Frauen mit Kindern unter sechs Jahren stuften sich als wirtschaftlich eigenständig ein. 61 Prozent der Frauen in dieser Gruppe geben an, vom Partner abhängig zu sein.

22 Prozent der Eltern würden gern mehr arbeiten, sagten aber, dass sie “aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten” nicht mehr arbeiten könnten. 28 Prozent der Frauen in Teilzeit wünschen sich, mehr zu arbeiten.

Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) sagte dazu, “ökonomische Gleichstellung” sei “klarer Verfassungsauftrag”. Das sei “die Basis für starke Familien – denn zwei wirtschaftlich unabhängige Partner sind immer stärker als einer”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel