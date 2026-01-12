Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
Umfrage: Mehrheit für deutsche Verteidigung Grönlands

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Sollte es zu einem US-Angriff auf Grönland kommen, muss Deutschland nach Ansicht der Bundesbürger an der Seite Dänemarks stehen, um die Insel in der Arktis zu verteidigen.

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie eine Forsa-Umfrage für den “Stern” ergab, sind 62 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Bundesrepublik gemeinsam mit anderen Bündnispartnern Dänemark zu Hilfe eilen sollte, falls der US-Präsident seine Drohung wirklich wahr macht und Dänemark den Bündnisfall ausruft. 32 Prozent sprachen sich dagegen aus, sechs Prozent äußerten sich nicht.

Vor allem Anhänger von Grünen, Union, der Linken und der SPD teilten diese Auffassung. Bei den Grünen sprachen sich sogar drei Viertel aller Befragten für einen militärischen Beistand aus. Unter Wählern von Union und Linke waren es 71 Prozent, bei SPD-Anhängern 68 Prozent. Ganz anders das Bild bei Wählern der AfD: Dort ist eine Mehrheit (59 Prozent) gegen eine militärische Unterstützung Dänemarks; nur etwas mehr als ein Drittel (37 Prozent) gab an, dafür zu sein.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den “Stern” und RTL Deutschland am 8. und 9. Januar 2026 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte.

