Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Umfrage: Mehrheit für Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland spricht sich für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren aus.

Junge Leute mit Smartphones (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einer Umfrage des Instituts Insa für die “Bild am Sonntag” gaben 60 Prozent der Befragten an, für ein solches Verbot zu sein. 24 Prozent sind demnach dagegen. Zehn Prozent erklärten, ihnen sei die Frage egal. Weitere sechs Prozent machten keine Angabe oder wussten nicht, wie sie sich positionieren sollen. Hintergrund ist, dass in Australien seit dem 10. Dezember ein Verbot von Social Media für Jugendliche unter 16 Jahren gilt.

Für die Befragung hat das Meinungsforschungsinstitut 1.003 Personen im Zeitraum vom 11. Dezember bis zum 12. Dezember befragt. Die Fragen lauteten: “Alles in allem: Sind Sie für oder gegen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren?”

