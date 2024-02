Umfrage: Mehrheit glaubt nicht an Sieg der Ukraine

Eine Mehrheit der Bundesbürger glaubt nicht, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland noch gewinnen kann. In einer Umfrage des Instituts Forsa für RTL und ntv gaben dies 64 Prozent der Befragten an.

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

28 Prozent glauben an einen Sieg der Ukraine, darunter am ehesten die Anhänger der Grünen (49 Prozent). Dass die Ukraine den Krieg gegen Russland noch gewinnen kann, meinen am seltensten die Anhänger der AfD (fünf Prozent) und des BSW (acht Prozent).

Der Krieg in der Ukraine ist laut Umfrage in dieser Woche mit 35 Prozent – knapp hinter dem Agieren der Bundesregierung (37 Prozent) – das für die Bundesbürger wichtigste Thema.

Für die Erhebung wurden am 9. und 12. Februar 1.004 Personen zum Krieg in der Ukraine befragt.