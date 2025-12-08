Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Umfrage: Mehrheit wünscht sich mehr Transparenz beim Heizen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich mehr Transparenz beim Heizen. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom würden 63 Prozent der Befragten gern einen intelligenten Zähler nutzen, der ihnen in Echtzeit anzeigt, wie viel Energie ihre Heizung gerade verbraucht. Derzeit nutzen 26 Prozent eine App zur Heizungssteuerung oder Verbrauchskontrolle, weitere 39 Prozent können sich eine solche Nutzung vorstellen.

Umfrage: Mehrheit Wünscht Sich Mehr Transparenz Beim Heizen
Heizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die Umfrage weiter zeigt, wünscht sich die Mehrheit mehr Transparenz: 62 Prozent wünschen sich, häufiger einen exakten Überblick über ihren Heizenergieverbrauch zu bekommen, und nicht erst am Ende des Jahres. 61 Prozent möchten mehr Informationen darüber, wie sie Energie sparen können, und 55 Prozent wünschen sich mehr Einblick in den CO2-Fußabdruck ihres Energieverbrauchs. Gleichzeitig haben 36 Prozent Bedenken, dass durch digitale Lösungen zu viele Daten über ihr Verhalten erhoben werden könnten.

Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.156 Personen in Deutschland ab 16 Jahren. Die Befragung fand im Zeitraum der 39. bis zur 43. Kalenderwoche 2025 statt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel