Dienstag, Oktober 21, 2025
Umfrage: Mittelstand begräbt Hoffnung auf “Herbst der Reformen”

DTS Nachrichtenagentur

Der deutsche Mittelstand hat den Glauben an die Reformversprechen der Bundesregierung verloren. Das geht aus einer Umfrage des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (Der Mittelstand BVMW) unter 1.125 Unternehmen hervor, über welche das “Redaktionsnetzwerk Deutschland” berichtet.

Friedrich Merz und Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf die Frage: “Glauben Sie, dass der Herbst der Reformen kommt und für spürbare Verbesserungen für die Unternehmen in Deutschland sorgen wird?” antworten rund 81 Prozent der Befragten mit “Nein” und gut zehn Prozent mit “Weiß nicht”. Nur neun Prozent der Befragten zeigten sich optimistischer.

Die Mehrheit der befragten Unternehmer zeigte sich außerdem skeptisch, was den Sinn häufiger Gipfelformate zwischen Wirtschaftsvertretern und der Regierung angeht. 56 Prozent gaben an, als Ergebnis der Gipfel keine mittelstandsfreundlichere Wirtschaftspolitik zu erwarten.

Aus Sicht von BVMW-Bundesgeschäftsführer Christoph Ahlhaus sind die Werte alarmierend. “Das Ergebnis macht deutlich, dass der Mittelstand das Vertrauen in den Herbst der Reformen nahezu komplett verloren hat”, sagte Ahlhaus dem RND. “Die Stimmungsaufhellung, die wir nach der Wahl gesehen haben, ist in Skepsis und Resignation umgeschlagen”, fügte er hinzu.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

