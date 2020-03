Umfrage: Söder erreicht neuen Zustimmungsrekord

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist in der bundesweiten Wählergunst auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das berichtet der Focus unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa. Danach erreicht Söder in dieser Woche einen Zustimmungswert von 156 Punkten in der Bevölkerung (+28 zur Vorwoche auf einer Skala bis 300 Punkte).

Markus Söder, über dts Nachrichtenagentur

Das ist der höchste Zustimmungswert, der seit Beginn der Erhebungen im Januar 2019 jemals für einen deutschen Politiker gemessen wurde. Söder belegt damit unverändert zur Vorwoche den ersten Platz einer Rangliste von 22 deutschen Spitzenpolitikern. Auf Platz zwei liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit 138 Punkten (plus zwölf Punkte), den dritten Platz belegt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 131 Punkten (plus sechs Punkte). Auf Rang vier rangiert Olaf Scholz (SPD) mit 121 Punkten (plus acht), Armin Laschet (CDU) folgt auf Platz fünf mit 115 Punkten (minus eins).