Dienstag, November 11, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Umfrage: Zufriedenheit mit Außenminister Wadephul bricht ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat deutlich an Zustimmung verloren. Wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des “Stern” ergab, sind nur noch 40 Prozent der Deutschen mit dem Politiker zufrieden oder sehr zufrieden.

Umfrage: Zufriedenheit Mit Außenminister Wadephul Bricht Ein
Johann Wadephul am 07.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Das sind elf Prozentpunkte weniger als im Juli. 49 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden mit dem Außenminister (Juli: 40 Prozent). Elf Prozent trauen sich kein Urteil zu. Die Angaben beziehen sich auf diejenigen, die angeben, Wadephul zu kennen. Der Bekanntheitsgrad immerhin ist seit Juli um 15 Prozentpunkte auf 76 Prozent gestiegen.

Wadephul wurde für Äußerungen zur Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien in der vergangenen Woche auch aus den eigenen Reihen stark kritisiert. Bei den Wählern von CDU und CSU sind die Zufriedenheitswerte des Außenministers deutlich gesunken, aber noch immer stehen 60 Prozent hinter ihm (-15 Prozentpunkte). Auch 60 Prozent der SPD-Wähler und 53 Prozent der Grünen-Anhänger sind mit Wadephul zufrieden. Dagegen überwiegt bei den anderen Oppositionsparteien die Kritik: 56 Prozent der Linken-Wähler und ganze 81 Prozent der AfD-Anhänger sind mit dem Chef des Auswärtigen Amtes unzufrieden.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den “Stern” und RTL Deutschland am 6. und 7. November 2025 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

