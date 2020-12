Umsatz im Ausbaugewerbe im dritten Quartal gesunken

Die Umsätze im Ausbaugewerbe in Deutschland sind im dritten Quartal 2020 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Unterdessen waren im Ausbaugewerbe 0,6 Prozent mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit. In den ersten drei Quartalen 2020 stieg der Umsatz um 3,3 Prozent und die Zahl der Beschäftigten um 0,8 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2019. Wesentliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Ausbaugewerbe konnten in diesem Zeitraum nicht festgestellt werden, so die Statistiker.

Fliesenleger, über dts Nachrichtenagentur

Bezogen auf die einzelnen Wirtschaftszweige gab es im dritten Quartal bei den „Sonstigen Bauinstallationen“ mit +3,8 Prozent das stärkste Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darunter fallen insbesondere Dämmungsarbeiten gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung. Auch in der Bautischlerei und -schlosserei sowie bei den Fußboden- und Wandarbeiten in Innenräumen stiegen die Umsätze leicht an.

Die vorwiegend schwache Entwicklung in den Gewerken des Ausbaugewerbes zeigt sich bei der Elektroinstallation mit einem Rückgang von 1,7 Prozent am stärksten.