Freitag, Dezember 5, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Umsatz im Dienstleistungsbereich im September niedriger

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im September 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,2 Prozent weniger und nominal (nicht preisbereinigt) 0,2 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im August 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat September 2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 1,6 Prozent und nominal von 3,2 Prozent.

Umsatz Im Dienstleistungsbereich Im September Niedriger
Computer-Nutzerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Den größten realen Umsatzanstieg im September 2025 gegenüber dem Vormonat verzeichnete der Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Zuwachs von 0,9 Prozent, gefolgt vom Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 0,6 Prozent. Im Gegensatz hierzu wies der Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Minus von 0,8 Prozent den stärksten Umsatzrückgang auf. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) sowie den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen waren die Umsätze mit einem Minus von 0,5 Prozent beziehungsweise 0,4 Prozent ebenfalls rückläufig, so das Bundesamt.

