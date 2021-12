Umstellung auf E-Mobilität im Fokus – Exklusivpartner Audi verlängert beim FC Augsburg

Der FC Augsburg freut sich über ein positives Signal aus der Sponsorenfamilie: Audi verlängert seine Exklusivpartnerschaft bei den Fuggerstädtern um zwei Jahre und stattet den FC Augsburg weiterhin mit einer Fahrzeugflotte aus.

Die Partnerschaft, die von SPORTFIVE vermittelt wurde und eine Kooperation der Audi AG sowie der Audi-Zweigniederlassung Augsburg (Schwaba GmbH) darstellt, umfasst ein umfangreiches Leistungspaket an Werbe- und Kommunikations- sowie Hospitality-Rechten. Die Elektromobilität rückt hierbei immer stärker in den Vordergrund. Neben der Tatsache, dass die Fahrzeugflotte immer mehr auf elektrifizierte Fahrzeuge umgestellt wird, liegt ein gemeinsamer Fokus ebenfalls auf dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität an der WWK ARENA. Die Kombination der Partnerschaft mit dem regionalen Vertriebspartner spielt für Audi eine wichtige Rolle bei der Aktivierung der Kooperation vor Ort und dem Fahrzeugservice für den FCA. Hier entstehen Synergien und Vorteile für beide Seiten, denn Kundschaft und Gäste nutzen die Plattform FC Augsburg mit großer Begeisterung.

„Audi ist seit 2015 ein wichtiger und vertrauensvoller Partner an unserer Seite, der wie der FC Augsburg Wert auf eine konsequente Entwicklung des nachhaltigen Handelns legt. Diese Kooperation ist daher für uns ideal und spiegelt unsere neue Strategie für gesellschaftliches Engagement perfekt wieder. Es freut es uns sehr, dass wir uns gemeinsam für eine bessere Zukunft einsetzen können“, freut sich Geschäftsführer Michael Ströll.