Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
7.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Umweltminister gegen Überarbeitung der EU-Chemikalienverordnung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich dagegen ausgesprochen, die EU-Chemikalienverordnung zu überarbeiten.

Umweltminister Gegen Überarbeitung Der Eu-Chemikalienverordnung
Carsten Schneider am 17.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Er nehme wahr, dass die deutsche Chemieindustrie derzeit aus vielen Gründen in einer schwierigen Lage sei, sagte er dem Nachrichtenmagazin Politico. “Sie wünscht sich deshalb mehr Sicherheit und sieht eine REACH-Revision kritisch”, so Schneider. “Auch ich bin der Meinung: Bewährtes soll man nicht unnötig ändern. Und REACH hat sich bewährt.” Die Verordnung stelle einen verlässlichen Rahmen für die Industrie in Europa sicher, und sichere gleichzeitig einen hohen Schutz für Mensch und Umwelt. Hier dürfe es keine Abstriche geben.

Schneiders Äußerungen folgen auf den Auftakt des Chemieindialogs, der vergangene Woche von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ausgerichtet wurde und an dem unter anderem die CEOs von Chemieunternehmen wie Markus Kamieth (BASF) und Markus Steilemann (Covestro) teilnahmen. Auch Reiche hatte sich bereits gegen eine Überarbeitung von REACH ausgesprochen.

Die Europäische Kommission rechnet laut Hans Ingels, Referatsleiter für Bioökonomie, Chemikalien und Kosmetik in der GD GROW, mit der Veröffentlichung der REACH-Überarbeitung “im ersten Quartal des nächsten Jahres”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

0
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...
Vermischtes

SPD-Generalsekretär schlägt soziale Staffelung für Rente vor

0
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat in der Debatte um die...
Landkreis Augsburg

AVV Augsburg ehrt LieblingsbusfahrerInnen 2025

0
Die diesjährigen Nominierungen beim bundesweiten Wettbewerb „lieblingsbusfahrerIn.de“ zeigen deutlich:...

Neueste Artikel