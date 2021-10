Umziehen mit der Nummer 1 | Domberger zieht Klassik Radio an den Stadtmarkt um

Anzeige | Die gesamte Augsburger Zentrale des privaten Hörfunksenders Klassik Radio ohne Störung des Arbeitsablaufs umzuziehen, bedeutet Expertise bei Koordination und Umsetzung – damit dies auch klappt, fiel die Wahl auf die „erste Adresse für den Adressenwechsel“.

Die Entscheidung, den anspruchsvollen Umzug aus dem Augsburger Hotelturm in das frisch sanierte ehemalige Stadtarchiv durch die Augsburger Möbelspedition Carl Domberger ausführen zu lassen, fiel schnell. „Dass die Nummer 1 unter den Klassik Radio-Sendern für den Umzug die Nummer 1 unter den Augsburger Umzugsunternehmen wählt, war bald klar“, so Klassik Radio-Geschäftsführer Richard Goerlich.

Erst gab es eine Begehung der Räumlichkeiten vor Ort mit der für den Umzug verantwortlichen Mitarbeiterin von Klassik Radio und dem Experten von Domberger. Dann wurden Ablauf und Zeitplan abgestimmt.

Am Umzugstag wechselten rund 500 Umzugskartons, Büro- und Studiomöbel in Spezial-Möbelwagen vom Wittelsbacher Park in die Fuggerstraße. Sechs Umzugsprofis sicherten nicht nur den reibungslosen Transport, sondern kümmerten sich auch um Abbau und Aufbau der Möbel. Büroutensilien wurden mit passendem Packmaterial, das die Umzugsfirma mitgebracht hatte, sicher für den Transport verpackt. Schon im Vorfeld hatten die Umzugsprofis neue Einrichtung ins neue Firmengebäude verbracht sowie teilweise in einem Container zwischengelagert – bestmöglich geschützt bei Domberger.

Die Belegschaft der Klassik Radio Zentrale genießt nun ihre tollen neuen Räumlichkeiten in einem frisch sanierten Altbau in bester Lage.

„Für viele Unternehmen und Privatpersonen ist der Umzug Ausnahmezustand, für uns hingegen Alltag“, weiß Christoph Domberger, Geschäftsführer der Augsburger Möbelspedition Carl Domberger. Aus diesem Grund seien auch größere Umzüge wie der des renommierten Radiosenders für das Team von Domberger ein Leichtes gewesen. Domberger führt pro Jahr ca. 60 Firmenumzüge in ähnlicher Größenordnung durch.

Über die Augsburger Möbelspedition Carl Domberger:

Die Augsburger Möbelspedition Carl Domberger bietet das komplette Spektrum eines erfahrenen Umzugspartners: vom (fast) Do it yourself-Umzug nur mit Fahrer und LKW bis zum Premium-Service mit Rundum-Sorglos-Paket für Privat- und Firmenkunden – mit Ein- und Auspacken, Möbel- und Küchenmontage, Reinigung des Altobjekts, Transportversicherung, Einlagerung und vielen weiteren Service-Leistungen. Als Mitglied des confern-Verbunds ist Domberger Partner eines der größten gemeinschaftlich operierenden Umzugsunternehmen in Europa und organisiert Umzüge auch nach Übersee. Im Umzugsshop am Firmensitz in der Stuttgarter Straße sind stabile, langlebige Umzugskartons und Spezialverpackungen erhältlich.