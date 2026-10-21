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UN-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu

DTS Nachrichtenagentur
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Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Genf: UN-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

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