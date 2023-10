UN-Generalsekretär wiederholt Forderung nach Feuerpause

UN-Generalsekretär António Guterres hat seine Forderung nach einer Feuerpause im Nahost-Konflikt wiederholt. „Ich bekräftige meinen Aufruf zu einem sofortigen humanitären Waffenstillstand, verbunden mit der bedingungslosen Freilassung von Geiseln und der Bereitstellung von Hilfsgütern in einem Ausmaß, das den dramatischen Bedürfnissen der Menschen in Gaza entspricht, wo sich vor unseren Augen eine humanitäre Katastrophe abspielt“, schrieb Guterres am Samstag auf X/Twitter. Der UN-Generalsekretär zeigte sich zu gleich überrascht über die „beispiellose Eskalation der Bombardierungen“, welche „die humanitären Ziele zunichte“ mache.

Vereinte Nationen (Archiv), über dts Nachrichtenagentur