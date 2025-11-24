Unbekannte berauben 56-Jährigen in Nürnberg-Gostenhof – Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. (1103) Am Samstagabend, dem 22. November 2025, wurde ein 56-jähriger Mann in Gostenhof Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Raubüberfall in der Fürther Straße

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:00 Uhr, als der Mann alleine zu Fuß auf der Fürther Straße zwischen Zick- und Willstraße unterwegs war. Zwei unbekannte Täter attackierten das Opfer ohne Vorwarnung von hinten, stießen ihn zu Boden und nahmen seine Geldbörse an sich. Anschließend flüchteten die Täter.

Polizei sucht Zeugen

Aufgrund der plötzlichen Attacke war der 56-Jährige nicht in der Lage, eine Beschreibung der Täter oder deren Fluchtrichtung zu geben. Der Mann erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der materielle Verlust beträgt etwa 100 Euro.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die Informationen zur Tat oder zu den Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.