Unbekannte beschädigen AfD-Parteibüro in Hof: Zeugen gesucht

Im Stadtgebiet von Hof kam es zu einem Vorfall, bei dem unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Parteibüros beschädigten. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Vandalismus in der Marienstraße

Zwischen dem 25. Dezember 2025 und dem Nachmittag des 30. Dezember 2025 wurde die Scheibe des Büros der AfD in der Marienstraße vermutlich durch einen geworfenen Stein zerbrochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer zwischen den angegebenen Tagen verdächtige Aktivitäten in der Marienstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Polizei zu melden.