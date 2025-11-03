Unbekannte beschmieren Mehrfamilienhaus in Untergriesbach mit rechtem Schriftzug – Polizei sucht Zeugen

UNTERGRIESBACH, LKR. PASSAU – Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagmittag (01.11.2025) bis Sonntag (03.11.2025) gegen 10.30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Untergriesbach beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.

Schmierereien mit politischem Hintergrund

An den Fensterrahmen eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße wurde mutmaßlich mit einem Edding ein Schriftzug angebracht. Die Inhalte dieser Schmierereien sind der rechten politisch motivierten Kriminalität zuzuordnen, wie die Polizei mitteilte.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau nimmt Hinweise im fraglichen Zeitraum unter der Telefonnummer 0851/9511-0 entgegen. Zeugen können sich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.