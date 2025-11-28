Newsletter
Unbekannte beschmieren Nürnberger Juwelier mit Nahost-Graffiti – Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte beschmieren Nürnberger Juwelier mit Nahost-Graffiti – Kripo sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (1118) Bislang unbekannte Täter beschmierten die Rollläden eines Geschäfts in der Färberstraße mit einer politischen Parole. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Politisches Graffiti auf Juweliergeschäft

Die Unbekannten brachten das rote Graffiti mit den Abmessungen 2 auf 4,5 Meter an den Schutzrollläden eines Juweliergeschäfts in der Färberstraße an. Darüber wurde (möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt) stellenweise weiße Malerfarbe geschmiert. Bei dem Graffiti handelte es sich um eine politische Parole im Kontext des Nahostkonflikts.

Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

