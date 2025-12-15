Unbekannte besprühen Regionalzug in Würzburg mit Graffiti – Schadenshöhe 5200 EUR





Nachrichtenartikel

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn wurde am Wochenende in Würzburg Opfer von Vandalismus. Unbekannte Täter besprühten den abgestellten Zug in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen auf einer Länge von 35 Metern mit Farbe.

Graffiti sorgt für erheblichen Schaden

Das Graffiti wurde am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr durch den Triebfahrzeugführer entdeckt, der den Zug in Betrieb nehmen wollte. Die Bemalung erstreckt sich über eine Fläche von 52 Quadratmetern, wodurch ein Schaden von etwa 5200 Euro verursacht wurde.

Ermittlungen der Bundespolizei

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat aufgrund von Sachbeschädigung Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/322590 zu melden.