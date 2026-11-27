Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein freistehendes Einfamilienhaus in Herzogenaurach eingebrochen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Terrassentür gewaltsam geöffnet

Die Tat ereignete sich am 26. November 2026 zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Brucknerstraße. Der oder die Täter schoben das Rollo an der Terrassentür hoch und schlugen eine Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen.

Im Inneren durchsuchten sie verschiedene Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch ein möglicher Entwendungsschaden ist, steht noch nicht fest.

Polizei bittet um Hinweise

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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