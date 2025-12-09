Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
Unbekannte brechen in Pockinger Lebensmittelgeschäft ein: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den frühen Morgenstunden des Montags, dem 8. Dezember 2025, kam es in der Bürgermeister-Schönbauer-Straße in Pocking, Landkreis Passau, zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ist mit den Ermittlungen betraut und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Einbruch über das Dach

Zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich Unbekannte mutmaßlich über das Dach Zugang zu dem Geschäft. Im Anschluss versuchten die Einbrecher, die Büroräume zu öffnen. Trotz dieser Eindringversuche wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts gestohlen. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Passau bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die in der Nacht ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

