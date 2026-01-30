type here...
Unbekannte brechen in Rosenheimer Firma ein und stehlen Bargeld im dreistelligen Bereich
In der Nacht auf Freitag, den 30. Januar 2026, kam es in Rosenheim zu einem Einbruch in eine Firma, bei dem Unbekannte Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich stahlen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Rosenheimer Firma

Zwischen 0.45 und 4.00 Uhr drangen vermutlich mehrere Einbrecher durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Firmengebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die ersten Ermittlungen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim durchgeführt. Die weitere Bearbeitung liegt bei der Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim. Die Ermittler bitten um Mithilfe der Bevölkerung:

  • Wer hat in der Nacht des Einbruchs auf dem Firmengelände in der Pichlmayrstraße 27 zwischen 0.45 und 4.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht?
  • Wem sind vor dem Einbruch im Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?
  • Kann jemand Angaben zu Personen machen, die mit Taschenlampen auf dem Firmengelände gesehen wurden?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

