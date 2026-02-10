Unbekannte brechen in zwei Nürnberger Geschäfte ein und stehlen Bargeld

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagnachmittag ereigneten sich in Nürnberg zwei Einbrüche in gewerbliche Objekte. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise liefern können.

Einbruch am Dianaplatz

Am Dianaplatz verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft. Dabei wurde Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen.

Einbruch in der Pirckheimerstraße

Ebenfalls betroffen war eine Gaststätte in der Pirckheimerstraße, in die die Unbekannten durch ein Fenster eindrangen. Auch hier wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Gemeinsame Merkmale der Einbrüche

In beiden Fällen nutzten die Täter einen Stein, um Zugang zu den Objekten zu erhalten. Der durch die Einbrüche verursachte Sachschaden beträgt insgesamt knapp 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst hat an den Tatorten Spurensicherungen durchgeführt, während das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Die Beamten prüfen dabei insbesondere einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Hinweise können unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken gemeldet werden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl