Unbekannte fordern Bargeld von Jugendlichen in Peißenberg: Fahndung nach Pfefferspray-Angriff

Am Dienstagabend, dem 21. Oktober 2025, ereignete sich in Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, ein Vorfall, bei dem zwei unbekannte Täter einen jungen Mann zur Herausgabe von Bargeld aufforderten. Die Täter setzten dabei Pfefferspray ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Überfall auf Parkplatz eines Discounters

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr, als ein junger Mann aus Peißenberg in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sonnenstraße saß. Die beiden maskierten Männer drängten den Mann zur Herausgabe von Bargeld und setzten Pfefferspray gegen ihn ein. Der Mann konnte jedoch flüchten und alarmierte die Polizei. Zur Herausgabe von Bargeld kam es dabei nicht.

Polizei bittet um Hinweise

Obwohl die Fahndungsmaßnahmen umgehend eingeleitet wurden, konnten die Täter bisher nicht identifiziert oder gefasst werden. Die Täter werden als etwa 180 cm groß beschrieben und waren mit einem Tuch maskiert. Die örtliche Polizeiinspektion Weilheim begann die ersten Maßnahmen, während das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts führt.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer kennt die Identität der Täter?

Wer hat am 21. Oktober 2025, zwischen 22:15 Uhr und 23:00 Uhr, am Norma-Parkplatz in der Sonnenstraße verdächtige Aktivitäten beobachtet, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonstige Hinweise zur Aufklärung der Tat geben?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder an jede andere Polizeidienststelle.