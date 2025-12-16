Unbekannte Frau tot aus Saalach geborgen: Polizei bittet um Hinweise zur Identität

Am Montagvormittag, dem 15. Dezember 2025, wurde eine tote Frau aus der Saalach nahe Piding geborgen. Die Kriminalpolizei Traunstein führt die Ermittlungen in diesem Todesfall und bittet um Hinweise zur Identität der Verstorbenen, die bisher unbekannt ist.

Zeugen finden leblose Person im Wasser

Ein Spaziergänger entdeckte am Montagmorgen (15.12.2025) um kurz nach 09.00 Uhr eine leblose Person im Wasser der Saalach in Piding. Helfende Kräfte der alarmierten Wasserwachten aus Bad Reichenhall, Freilassing und Laufen sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus Piding und Bad Reichenhall bargen den Körper aus dem Fluss. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Identität der Toten bislang ungeklärt

Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein leitet die Todesfallermittlungen. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Da die Identität der Verstorbenen weiterhin ungeklärt ist, hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Beschreibung der Verstorbenen

Die Frau ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 160-165 cm groß, schlank, mit braunen kurzen Haaren und braunen Augen. Sie hat eine ca. 10 cm lange Narbe an der rechten Schulter.

Bekleidung: Rosafarbene Turnschuhe Größe 37, eine türkisfarbene Hose und Oberteil, eine bordeauxrote Jacke mit Druckknöpfen und einem Aufnäher „94“ auf der linken Brustseite, sowie eine blauschwarzmelierte Wolljacke Größe 42.

Wer der Kriminalpolizei Traunstein Hinweise zur Identität der Toten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.