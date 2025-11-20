Newsletter
Unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park gefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Gewaltdelikt im Landkreis München
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park gefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Gewaltdelikt im Landkreis München

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 20. November 2025, fand ein Zeuge gegen 14:50 Uhr eine bislang unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park im Bereich des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“. Über den Notruf 110 wurde umgehend die Polizei informiert.

Polizei ermittelt im Forstenrieder Park

Mehrere Streifenwagen der Münchner Polizei wurden sofort zur Einsatzstelle geschickt. Bereits am Nachmittag übernahm die Münchner Kriminalpolizei, insbesondere die Abteilung für Tötungsdelikte (K11), die Ermittlungen am Tatort. Es wurden umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen

Aktuell kann ein Gewaltdelikt in Verbindung mit dem Auffinden der Leiche nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an und es werden weiterhin Zeugen gesucht.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer im angegebenen Zeitraum im Forstenrieder Park nahe des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“ (Neuried) Beobachtungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, unter Tel. 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

