Unbekannte Jugendliche werfen Stein von Brücke: Auto in Augsburg beschädigt

Am Donnerstag (29.01.2026) kam es in Augsburg zu einem gefährlichen Vorfall. Drei unbekannte Jugendliche warfen von einer Brücke in der Thomas-Breit-Straße einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto.

Angriff auf fahrendes Auto

Während eine 40-jährige Autofahrerin von der Hirblinger Straße in Richtung Thomas-Breit-Straße fuhr, wurde ihr Fahrzeug das Ziel eines Angriffs. Der Stein, der von der Brücke geworfen wurde, prallte auf die Windschutzscheibe des Autos auf und verursachte erheblichen Schaden.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten keine Verdächtigen vor Ort aufgegriffen werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektion West bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Informationen zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.