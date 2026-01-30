type here...
Unbekannte Jugendliche werfen Stein von Brücke: Auto in Augsburg beschädigt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte Jugendliche werfen Stein von Brücke: Auto in Augsburg beschädigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag (29.01.2026) kam es in Augsburg zu einem gefährlichen Vorfall. Drei unbekannte Jugendliche warfen von einer Brücke in der Thomas-Breit-Straße einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto.

Angriff auf fahrendes Auto

Während eine 40-jährige Autofahrerin von der Hirblinger Straße in Richtung Thomas-Breit-Straße fuhr, wurde ihr Fahrzeug das Ziel eines Angriffs. Der Stein, der von der Brücke geworfen wurde, prallte auf die Windschutzscheibe des Autos auf und verursachte erheblichen Schaden.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten keine Verdächtigen vor Ort aufgegriffen werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektion West bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Informationen zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel