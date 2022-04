Unbekannte legen Feuer im Augsburger Klimacamp

Am frühen Karsamstag haben Unbekannte Feuer im Augsburger Klimacamp gelegt. Das Zelt, in dem zwei Aktivisten schliefen, geriet in Brand.

Am frühen Karsamstag setzten wohl zwei bisher unbekannte Täter eine Regenbogen-Fahne auf dem Zelt des Augsburger Klimacamps auf dem Moritzplatz in Brand. Die Flammen griffen augenscheinlich auf das Zelt der Aktivisten, in dem zwei der „Camper“ zu diesem Zeitpunkt geschlafen hatten, über. Die beiden konnten sich aus dem Zelt begeben und die Flammen sowie die herabstürzenden verschmorten Teile des Zeltes selbst löschen.

Nach ersten Angaben beläuft sich der Schaden auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0821/323 3810 entgegen.