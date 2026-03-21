Unbekannte stehlen Audi Q5 in Ingolstadt: Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Donnerstag, den 19. März 2026, bis Freitag, den 20. März 2026, wurde in Mailing ein Audi Q5 von unbekannten Tätern gestohlen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Diebstahl in Mailing – Zeugen gesucht

Der blaue Audi mit Ingolstädter Kennzeichen wurde am Donnerstagabend vor einem Anwesen am Hartweg geparkt. Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde der Diebstahl bemerkt. Das Fahrzeug war mit einem „Keyless Go“-System ausgestattet und hat einen Zeitwert von etwa 25.000 Euro.

Sicherheitsmaßnahmen gegen Fahrzeugdiebstahl

Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0841/9343-0.

Um sich vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go-Systemen zu schützen, empfiehlt die Polizei, den Autoschlüssel nie in der Nähe von Türen abzulegen und das Funksignal durch Aluminiumboxen abzuschirmen. Interessierte sollten einen Selbsttest durchführen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug nicht öffnet, wenn der abgeschirmte Schlüssel in der Nähe der Tür ist. Zudem wird empfohlen, beim Fahrzeughersteller nach möglichen Deaktivierungen der Keyless-Funktion zu fragen. Viele Hersteller bieten die Möglichkeit, die Funktion durch zweimaliges Drücken der Verriegelungs-Taste am Schlüssel temporär abzuschalten. Funkdichte Hüllen für die Schlüssel bieten ebenfalls zusätzlichen Schutz.

Weitere Informationen sind auf der Webseite der Polizei verfügbar: Hier klicken für mehr Informationen.