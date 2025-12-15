Unbekannte stehlen kilometerlange Kabel aus Solarparks in Ansbach – Schaden über 500.000 Euro

Ansbach / Dinkelsbühl / Heilsbronn – Unbekannte Täter brachten über das vergangene Wochenende (11.12.2025 – 14.12.2025) Unruhe in die Region Ansbach. Ziel der Einbrüche waren Solarparks in Röckingen und Neuendettelsau, aus denen Dutzende Kilometer Kabel gestohlen wurden. Der Vorfall ist Teil einer Serie von mittlerweile 14 Diebstählen aus Solarparks seit Jahresbeginn.

Professionelle Vorgehensweise

Die Kriminalpolizei Ansbach führt die Ermittlungen. Die Diebe zerschneiden die Außenzaune der teils riesigen Solarparks, um Zugang zu erlangen. Im Inneren stehlen sie meterweise Kabel und gelegentlich Solarmodule und Wechselrichter. Es wird vermutet, dass die Täter ihre Beute auf Fahrzeuge laden, die sie direkt vor Ort bringen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich bereits auf über eine halbe Million Euro.

Erfolg bei früherem Einbruch

Ein bemerkenswerter Fortschritt gelang am 23.07.2025 in Dombühl, als durch eine Zeugenaussage drei polnische Staatsbürger im Alter von 28, 44 und 49 Jahren festgenommen wurden. Diese sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Zwei Neue Fälle im Landkreis Ansbach

Seit vergangenem Donnerstag (11.12.2025) haben sich die Vorfälle im Landkreis Ansbach verdoppelt. Unbekannte Täter griffen in der Nacht zum Freitag (12.12.2025) einen Solarpark im Neuendettelsauer Gemeindeteil Wernsbach an. In der Nacht zum Sonntag (14.12.2025) wurde eine Anlage in Röckingen Ziel der Diebe. Der Schaden bei diesen jüngsten Einbrüchen beläuft sich jeweils auf mehrere Zehntausend Euro.

Das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu den aktuellen Fällen zu melden. Die Beamten appellieren an die Bevölkerung, jegliche verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung von Solarparks direkt über den Polizeinotruf 110 zu melden.

