Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannte stehlen kilometerlange Kabel aus Solarparks in Ansbach – Schaden über 500.000 Euro
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Unbekannte stehlen kilometerlange Kabel aus Solarparks in Ansbach – Schaden über 500.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ansbach / Dinkelsbühl / Heilsbronn – Unbekannte Täter brachten über das vergangene Wochenende (11.12.2025 – 14.12.2025) Unruhe in die Region Ansbach. Ziel der Einbrüche waren Solarparks in Röckingen und Neuendettelsau, aus denen Dutzende Kilometer Kabel gestohlen wurden. Der Vorfall ist Teil einer Serie von mittlerweile 14 Diebstählen aus Solarparks seit Jahresbeginn.

Professionelle Vorgehensweise

Die Kriminalpolizei Ansbach führt die Ermittlungen. Die Diebe zerschneiden die Außenzaune der teils riesigen Solarparks, um Zugang zu erlangen. Im Inneren stehlen sie meterweise Kabel und gelegentlich Solarmodule und Wechselrichter. Es wird vermutet, dass die Täter ihre Beute auf Fahrzeuge laden, die sie direkt vor Ort bringen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich bereits auf über eine halbe Million Euro.

Erfolg bei früherem Einbruch

Ein bemerkenswerter Fortschritt gelang am 23.07.2025 in Dombühl, als durch eine Zeugenaussage drei polnische Staatsbürger im Alter von 28, 44 und 49 Jahren festgenommen wurden. Diese sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Zwei Neue Fälle im Landkreis Ansbach

Seit vergangenem Donnerstag (11.12.2025) haben sich die Vorfälle im Landkreis Ansbach verdoppelt. Unbekannte Täter griffen in der Nacht zum Freitag (12.12.2025) einen Solarpark im Neuendettelsauer Gemeindeteil Wernsbach an. In der Nacht zum Sonntag (14.12.2025) wurde eine Anlage in Röckingen Ziel der Diebe. Der Schaden bei diesen jüngsten Einbrüchen beläuft sich jeweils auf mehrere Zehntausend Euro.

Das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu den aktuellen Fällen zu melden. Die Beamten appellieren an die Bevölkerung, jegliche verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung von Solarparks direkt über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel