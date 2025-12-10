Newsletter
Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld bei Seniorin in Neunkirchen am Brand – Polizei sucht Zeugenhinweise
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 25. November 2025 kam es in Neunkirchen am Brand zu einem dreisten Diebstahl. Zwei unbekannte Männer klingelten an der Wohnungstür einer älteren Dame in der Sudetenstraße und boten vermeintliche Handwerksarbeiten an. Während sie die Hausbesitzerin ablenkten, entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Unbekannte geben sich als Handwerker aus

Zwischen 14.30 und 15 Uhr stellten sich die Männer als Handwerker vor, die unter anderem das Säubern der Dachrinne und das Ersetzen beschädigter Ziegel vorschlugen. Die gutgläubige Seniorin ließ die Männer in ihr Haus, wo sie zunächst kleinere Arbeiten am Dach durchführten.

Diebstahl während Ablenkung

Im Anschluss überredeten sie die Dame, weitere Leistungen in Auftrag zu geben und einen hohen dreistelligen Betrag im Voraus zu zahlen. Während einer der Männer die Hausbesitzerin ablenkte, stahl der andere Bargeld und Schmuck aus einem Zimmer. Am nächsten Tag bemerkte die Geschädigte den Verlust einer Schmuckschatulle und einer dreireihigen Perlenkette.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Personen, die am 25. November 2025 verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sudetenstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

