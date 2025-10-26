Unbekannte stehlen Toyota Land Cruiser in Markt Indersdorf: Kripo bittet um Hinweise

In den frühen Morgenstunden des Samstags, den 25. Oktober 2025, ereignete sich in Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, ein Autobiebstahl. Unbekannte Täter haben einen Toyota entwendet, was die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck auf den Plan gerufen hat. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vorfall.

Geländewagen im Wert von 70.000 Euro gestohlen

Der gestohlene dunkle Toyota Land Cruiser stand über Nacht vor der Garage seines Besitzers in der Dachauer Straße im Ortsteil Karpfhofen. In der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 05:30 Uhr wurde der hochwertige Geländewagen mit einem geschätzten Wert von etwa 70.000 Euro entwendet.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und appelliert an Zeugen, sich bei verdächtigen Beobachtungen zu melden. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegengenommen.