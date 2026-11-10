Unbekannte stehlen Transporter in Wunsiedel

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Wunsiedel einen weißen Renault Master III von einem Firmengelände gestohlen und zuvor die Kennzeichen eines benachbarten Hyundai i20 angebracht.

Zwischen 4.15 Uhr und 5 Uhr montierten die Täter die beiden Kennzeichen des Hyundai ab und brachten sie an dem in der Nähe abgestellten Transporter an. Anschließend fuhren sie mit dem Renault von dem Firmengelände an der Hofer Straße davon. Der Entwendungsschaden beträgt knapp 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Transporters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

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