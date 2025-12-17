Newsletter
Unbekannte stehlen Wohnmobil in Nürnberger Stadtteil Langwasser – Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein Wohnmobil wurde zwischen Montagnacht, dem 15. Dezember 2025, und Dienstagvormittag, dem 16. Dezember 2025, im Nürnberger Stadtteil Langwasser gestohlen. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Diebstahl in der Jauerstraße

Der Besitzer hatte sein Wohnmobil am Montagabend gegen 20:00 Uhr vor einem Anwesen in der Jauerstraße geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 11:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, war es verschwunden. Die unbekannten Täter entwendeten in diesem Zeitraum das Wohnmobil.

Details zum gestohlenen Fahrzeug

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Pössl Summit 640 mit dem Kennzeichen N-BN 314. Die Polizei hofft auf Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder zur Wiederbeschaffung des Wohnmobils führen können.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

