Unbekannte stehlen zwei Cube-Fahrräder in Augsburg

In Oberhausen und Pfersee sind zwischen Samstag und Montag zwei Cube-Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

Fahrrad von Krankenhaus-Abstellplatz gestohlen

In Oberhausen verschwand ein Fahrrad zwischen Sonntag, 18. Oktober 2026, 22 Uhr, und Montag, 19. Oktober, 6.30 Uhr, vom abgesperrten Fahrradabstellplatz eines Krankenhauses in der Joseph-Mayer-Straße. Eine 45-jährige Frau hatte ihr Cube-Fahrrad dort abgestellt und bemerkte den Diebstahl nach ihrer Rückkehr. Der Wert des Fahrrads liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Fahrradabstellbereich in Pfersee gewaltsam geöffnet

Ein weiterer Fall ereignete sich in Pfersee an der Straße Am Webereck. Zwischen Samstag, 17. Oktober, 12.30 Uhr, und Montag, 19. Oktober, 10 Uhr, wurde die Vergitterung eines Fahrradabstellbereichs gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde das blaue Cube-Fahrrad eines 20-jährigen Mannes. Es hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. An der Vergitterung entstand zudem ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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